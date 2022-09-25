Явка на референдуме в ЛНР уже превысила 76%, он состоялся

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей по итогам трех дней голосования на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации составила 76,09%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

"Цифры говорят о том, что референдум состоялся", - заявила она журналистам.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской области проходит референдум о вхождении регионов в состав Российской Федерации.