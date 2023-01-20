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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"

Подключение проведут по закрытому каналу, изолированному от интернета

Все избиркомы в новых регионах к осени подключат к ГАС "Выборы"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Все территориальные и региональные избирательные комиссии в новых российских регионах к началу избирательной кампании в 2023 году будут подключены к государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы", необходимое оборудование закуплено, сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Он сказал это на встрече с журналистами в ЦИК.

"Мы уверены, что к началу избирательной кампании все территориальные избирательные комиссии, комиссии субъектов будут введены в систему ГАС "Выборы" Российской Федерации в соответствии со стандартами, в том числе стандартами защиты информации", - отметил он.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что речь идет о подключении по закрытому каналу, изолированному от интернета. "Ко всем территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов РФ будут подведены закрытые каналы связи", - сказала она.

Булаев также рассказал, что ЦИК вместе с МВД проверяет базы данных граждан, которые живут в новых регионах и могут быть избирателями.

"Мы работаем в тесном контакте с МВД. У нас на сегодняшний день есть база данных граждан, проживающих там, имеющих паспорт РФ. Есть точное число и точные реквизиты. ФИО, год рождения, уточняется регистрация. У нас есть база данных по гражданам, которые могут быть избирателями. Эта база данных содержит несколько миллионов человек. Мы вместе с МВД проводим проверку", - сказал он.

По его словам, есть понимание, что к началу избирательной кампании будет сформирована база данных по всем, кто живет на территории республик, а также по тем, кто выехал, но имеет активное избирательное право.

"У нас есть опыт работы по организации голосования не только проживающих, но и уехавших. Не говорю уже о пунктах временного пребывания (...), организовать там голосование проблем нет", - отметил Булаев.

"Мы готовимся (к выборам). Но решение об их проведении будут принимать уже сами регионы. Мы провели серьезное обучение в конце прошлого года с избирательными комиссиями регионов. Сейчас мы методологически им помогаем, потому что для проведения выборов им на своем уровне в первую очередь, надо принять все необходимые правовые акты. Это серьезная большая работа", - сказала Памфилова.

Что касается безопасности, по ее словам, никто не будет "заниматься авантюрой" и проводить выборы при угрозе жизни избирателей.

В начале декабря в ЦИК сообщили, что в сентябре 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях планируются выборы, к ним уже начинается подготовка с привлечением всех местных избиркомов. ЦИК с 2022 года проводит обучающие курсы по интеграции избиркомов этих территорий, где участников знакомят с избирательными стандартами, нормативно-правовой базой, правилами работы со списками избирателей и документами кандидатов.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 21 региона.

Центризбирком Николай Булаев Элла Памфилова ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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