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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

ЦИК Херсонской области признал референдум состоявшимся

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Явка на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России превысила 50%, его можно считать состоявшимся, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.

"По данным зарубежной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовало 8603 избирателя, проживающих на территории РФ. Итого мы имеем более 25 тысяч проголосовавших за пределами Херсонской области. И можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков", - сказала она.

Накануне она сообщила, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка превысит 50%.

Голосование на референдуме проводится с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня оно проводится вне специальных помещений, 27 сентября в Херсонской области откроются избирательные участки.

"Четвертый день голосования в Херсонской области начался вовремя. В 8 часов утра на маршруты выехали 543 выездные группы. Охватывать мы сегодня будем, как в предыдущие дни, всю территорию Херсонской области... 26 сентября у нас последний день выездного голосования и завтра, 27 сентября, наши граждане смогут проголосовать уже на стационарных участках", - добавила Захарова.

Как сообщалось, за первые три дня голосования в референдуме приняли участие 48,91% избирателей региона. Эти данные были озвучены вечером в воскресенье, в них не учитывались данные о голосовании на зарубежных избирательных участках.

Сейчас Херсонская область почти полностью находится под контролем российских военных.

Аналогичные референдумы в эти же дни проводятся в Запорожской области Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. 25 сентября было объявлено, что явка в ЛНР составила 76,09%, местный ЦИК признал референдум состоявшимся.

Хроника 24 февраля – 26 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Украина Марина Захарова ЛНР
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