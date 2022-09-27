Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Пострадавших при стрельбе в школе Ижевска распределят по пяти больницам в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России во вторник доставил в Москву 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, большинство будут отправлены в Российскую детскую клиническую больницу, сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

"Двое взрослых будут госпитализированы в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского. Десять детей - в Российскую детскую клиническую больницу", - написала Пинчук в своем телеграм-канале во вторник.

Она добавила, что Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского и Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии примут еще по одному маленькому пациенту.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Власти Удмуртии объявили траур.

Акции памяти погибших в Ижевске

8
Акция памяти погибших в школе в ИжевскеМемориал у здания представительства главы Удмуртии в МосквеВозложение цветов у школы №88Цветы и свечи на мемориале в память о погибших в МосквеВозложение цветов у памятника "Учительница первая моя" в БелгородеЦветы у школы №88 в ИжевскеАкция памяти в ИжевскеСтихийный мемориал в память о погибших
Акция памяти погибших в школе в Ижевске
Хроника 03 февраля 2014 года – 27 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск Москва Удмуртия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед может рассмотреть законы о присоединении к РФ новых территорий 4 октября

Минфин намерен проводить аукционы по размещению ОФЗ, но не в ущерб доходности

На КПП "Верхний Ларс" начали вручать повестки о мобилизации

Более 95% голосов на участках в РФ отданы за вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Более 95% голосов на участках в РФ отданы за вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО

Правительство компенсирует заказчикам до 80% затрат на доработку российского ПО
Военная операция на Украине

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки
Нападения в школах и вузах

После стрельбы в ижевской школе возбудили еще одно уголовное дело

Судья Конституционного суда Константин Арановский ушел в отставку

Жертвами стрельбы в Ижевске стали школьники в возрасте от 7 до 16 лет

Жертвами стрельбы в Ижевске стали школьники в возрасте от 7 до 16 лет

Минобороны РФ не планирует обращаться к госорганам других стран для возвращения россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });