Пострадавших при стрельбе в школе Ижевска распределят по пяти больницам в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России во вторник доставил в Москву 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, большинство будут отправлены в Российскую детскую клиническую больницу, сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

"Двое взрослых будут госпитализированы в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского. Десять детей - в Российскую детскую клиническую больницу", - написала Пинчук в своем телеграм-канале во вторник.

Она добавила, что Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского и Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии примут еще по одному маленькому пациенту.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Власти Удмуртии объявили траур.