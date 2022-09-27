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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

После стрельбы в ижевской школе возбудили еще одно уголовное дело

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили дело о возбуждении ненависти или вражды по факту стрельбы в школе №88 Ижевска, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По результатам осмотра места происшествия, в частности, тела нападавшего, осмотра жилища, где проживал нападавший, возбуждено уголовное дело по признакам ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды)", - сказала она.

Петренко отметила, что "изучение на данный момент личности нападавшего говорит о том, что он, во-первых, придерживался нацистской идеологии: мы видим, в чем он пришел убивать, видим нацистскую символику у него на майке".

"Кроме того, первоначальное изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии "Колумбайна" (Движение "Колумбайн" признано террористическим и запрещено в РФ - ИФ). Долгое время проводил в компьютере, компьютерных играх", - сказала она.

По данным Петренко, нападавший "был очень замкнутым человеком, но близкие его люди говорят, что моменты агрессии он часто проявлял". Также он являлся инвалидом второй группы по психическим заболеваниям.

Говоря о мотивах преступления, Петренко сообщила, что "на данный момент проверяются все версии, которые привели к этой трагедии, и всем им будет дана правовая оценка".

Стрельба в ижевской школе

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе 88 в Ижевске. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 17 человек - 11 детей и 6 взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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Хроника 03 февраля 2014 года – 27 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
СКР Светлана Петренко Ижевск Удмуртия
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