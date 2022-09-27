Повестки на пункте пропуска "Верхний Ларс" будут вручать всем, подлежащим призыву

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности планируют ввести в Северной Осетии в связи с большим скоплением транзитного транспорта и граждан на территории республики, пытающихся пересечь государственную границу РФ и Грузии, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"На въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп - в соответствие со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки", - говорится в сообщении.

Глава республики Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться "и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны".

Меняйло также отметил, что вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт, однако неявка в военкомат граждан, подлежащих частичной мобилизации, повлечет за собой последствия вплоть до уголовной ответственности.

Также глава республики поручил организовать временные пункты обогрева и питания на пункте пропуска "Верхний Ларс". Минздраву поручено организовать патрулирование экипажей скорой помощи, санитарную очистку территории и установку мусорных контейнеров.

По информации МВД республики, за сутки - с 25 по 26 сентября 2022 г. через пункт пропуска "Верхний Ларс" на территорию Грузии въехало 10 808 граждан Российской Федерации. А с 26 по 27 сентября - 9 440 человек.

"Весь транзитный транспорт проходит через Северную Осетию, что создаёт проблемы на дорогах республики и ведет к росту напряженности", - отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь в пресс-службе МВД республики журналистам сообщили, что для контроля обстановки на пункте пропуска "Верхний Ларс" создана временная оперативная группировка, в которую вошли 60 сотрудников ведомства.

Для сотрудников размещены жилые модули, задача группы - не допустить нарушения общественного порядка и иных противоправных деяний на приграничной территории. Организована работа по вручению повесток гражданам мобилизационного возраста, попадающих под частичную мобилизацию.

Также будет усилен контроль за безопасностью дорожного движения, в частности на участке автодороги от поселка Редант до КПП "Верхний Ларс".

Проезд транспорта будет осуществляться с соблюдением строгой очередности, для исключения загруженности на территории республики предусмотрены стоянки.

Информацию о ситуации на КПП граждане смогут получить на электронном информационном табло в районе федерального контрольно-пропускного пункта "Урух" и на въезде в поселок "Редант".

Ранее сообщалось, что режим ЧС может быть введен в районе пункта пропуска на границе Северной Осетии и Грузии из-за большого наплыва граждан, желающих пересечь границу. Глава республики Меняйло сообщил, что власти планируют ввести электронную очередь.

В районе КПП будет также развернут пункт временного размещения, потому что в очереди, кроме мужчин, находятся также женщины и дети. На месте уже дежурят скорая и МЧС, которые при необходимости готовы оказывать помощь.

Было решено разрешить пеший переход границы. Кроме того, в ближайшее время там будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии "Интерфаксу" уточнили, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" разворачивается оперативная группа по призыву, состоящая из представителей военкоматов и органов исполнительной власти республики.

В понедельник на этом КПП наблюдалось скопление около 3,5 тыс. легковых машин.