На КПП "Верхний Ларс" начали вручать повестки о мобилизации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На пункте пропуска "Верхний Ларс" через границу с Грузией "Верхний Ларс" начали вручать повестки о призыве по частичной мобилизации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Там сказали, что у КПП разворачивается оперативная группа по призыву, состоящая из представителей военкоматов и органов исполнительной власти республики.

"Повестки вручают только лицам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации. Соответствующие списки от Минобороны на руках у группы", - уточнили в пресс-службе.

МВД Северной Осетии утром 27 сентября сообщило, что через КПП "Верхний Ларс" разрешили переходить границу пешком на фоне большого скопления машин перед выездом в Грузию. Также ведомство пообещало, что там будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сказал, что на этом участке границы могут ввести электронную очередь и не исключил введения частичного режима ЧС.