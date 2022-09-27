Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Северной Осетии планируют ввести электронную очередь на российско-грузинской границе в пункте пропуска "Верхний Ларс" для легковых машин на выезде в Грузию и не исключают введения частичного режима ЧС, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава региона Сергей Меняйло.

"Слишком большой наплыв, и такой поток никто не ожидал. Мы на законодательном уровне там сделать ничего не можем, закрыть проезд в республику тоже не можем. Мы пытаемся ввести электронную очередь именно для легкового транспорта. Но вопрос очень сложный. Сейчас оценивается обстановка, и скорее всего мной будет принято решение ввести частично режим ЧС", - сказал он.

Он пообещал развернуть рядом с КПП пункт временного размещения, потому что в очереди кроме мужчин есть женщины и дети. По его словам, там уже дежурит бригада скорой помощи и сотрудники МЧС, готовые при необходимости готовы оказывать помощь.

"За прошедшие сутки границу в КПП "Верхний Ларс" пересекли 12,5 тысячи человек. Из них 10 тысяч - на выезд из России", - сообщил он.

В МВД Северной Осетии ранее 27 сентября сообщили, что разрешили проходить границу на КПП "Верхний Ларс" пешком из-за наплыва желающих. В ближайшее время там обустроят мобилизационный пункт военкомата. В МВД Грузии заявили, что не видят причин закрывать границу для россиян.