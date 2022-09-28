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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Госдума проведет 3 октября внеплановое заседание

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что дума корректирует планы с целью проведения в понедельник Совета думы, заседаний комитетов и пленарного заседания.

"Речь идёт о переносе региональной недели с 3 октября на 10-е. Соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитетов", - сказал Володин в среду на заседании Госдумы.

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"Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете", - сказал также председатель Госдумы.

Ранее в среду Володин провел совещание с главами думских фракций по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областях. "Нам предстоит большая работа", - сказал спикер Госдумы. Он также отметил, что до конца недели депутатам необходимо работать в Москве. "Мы со своей стороны говорили и ещё раз единогласно подтверждаем путь, взятый на спасение граждан, проживающих в Новороссии", - сказал спикер Думы.

Госдума Вячеслав Володин
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