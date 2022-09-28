Песков назвал абсурдом предположения о причастности РФ к инцидентам на "Северных потоках"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Предположения о причастности России к инцидентам на "Северных потоках" глупы и абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это достаточно предсказуемо, и предсказуемо глупо и абсурдно высказывать такие версии", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, повреждения ниток газопроводов является для России большой проблемой. "Обе нитки "Северного потока 2" заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой", - пояснил представитель Кремля.

Он также напомнил, что половина этого газа была зарезервирована для внутренних нужд РФ. "Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о ситуации с "Северным потоком 1", Песков напомнил о прежних проблемах с турбинами для прокачки газа и заметил, что теперь обе нитки выведены из строя.

"Перед тем, как делать какие-то заявления, нужно дождаться момента исследования этих прорывов, определения - взрыв это или не взрыв", - добавил он.

Байден обещал избавиться

Представитель Кремля также указал на февральские заявления президента США Джо Байдена, обещавшего "избавиться от "Северного потока 2". "Что имел в виду президент США, мы не знаем", - сказал он.

"Мы видим граничащую с сумасшествием истерично-эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что означает эта благодарность, мы тоже не знаем. Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на европейский континент. Они очень заинтересованы в дальнейшем получении этих суперприбылей", - продолжил Песков.

Германии это не выгодно

"Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы лишились маршрутов поставки газа в Европу. Заинтересована ли в этом Европа, в частности, локомотив европейской экономики - Германия? Нет, они тоже сейчас попали в очень сложное положение. Мало того, что они платят очень серьезную цену за свои недальновидные решения - я имею в виду оголтелые санкции. Но теперь они еще стоят с точки зрения будущего развития своей промышленности и ее рентабельности и конкурентоспособности в очень сложном положении", - добавил он.

Песков подчеркнул, что сложившаяся ситуация "требует диалога, оперативного взаимодействия всех сторон, чтобы как можно скорее выяснить, что произошло, оценить ущерб, спрогнозировать действия по исправлению этой ситуации". "Пока мы видим абсолютный дефицит такого диалога", - добавил представитель Кремля.

Ситуация с ремонтом

Он также затруднился ответить на вопрос, кто будет осуществлять ремонт газопроводов и сможет ли Россия сделать это самостоятельно.

"Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать", - пояснил Песков.

Аналогичный ответ он дал и на вопрос о возможных сроках ремонта.

ЧП на трех нитках

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.