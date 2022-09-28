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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Дания пока не может начать расследование на "Северных потоках"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Датские специалисты должны будут подождать одну-две недели, прежде чем начать расследование инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на министра обороны Дании Мортена Бодскова.

"Должно пройти какое-то время. Учитывая информацию о том, сколько газа осталось в трубах, и то, когда давление в трубопроводе снизится, можно сказать, что уйдет одна-две недели на то, чтобы на зоне, где произошли инциденты, стало безопасно (и можно было бы начать расследование - ИФ)", - отметил министр.

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Ранее в среду датский министр провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить тему газопроводом, отмечает EFE.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.

Дания Северный поток Северный поток 2
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