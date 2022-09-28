Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Бронь при частичной мобилизации не будет распространяться на внештатников

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бронь при частичной мобилизации распространяется только на штатных сотрудников соответствующих предприятий, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", - говорится в сообщении в ответ на вопрос, распространяется ли бронь на граждан, не оформленных в штат.

Кроме того, там отмечается, что трудовой контракт с участниками специальной военной операции не разрывается, а приостанавливается.

"Период приостановки трудового договора включается в страховой стаж", - уточняется в сообщении.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Врачей призвали формировать у женщин установки на создание многодетной семьи

Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Россиянам разъяснили, что существует только одна форма оповещения мобилизуемого

Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

Посольство США призвало американцев покинуть РФ

Посольство США призвало американцев покинуть РФ

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute
Военная операция на Украине

Песков отметил, что решение о переформатировании СВО в КТО может принять только президент

Россия будет настаивать на своем участии в расследовании ЧП на "Северном потоке"

Россия будет настаивать на своем участии в расследовании ЧП на "Северном потоке"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });