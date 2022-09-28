Бронь при частичной мобилизации не будет распространяться на внештатников

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бронь при частичной мобилизации распространяется только на штатных сотрудников соответствующих предприятий, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", - говорится в сообщении в ответ на вопрос, распространяется ли бронь на граждан, не оформленных в штат.

Кроме того, там отмечается, что трудовой контракт с участниками специальной военной операции не разрывается, а приостанавливается.

"Период приостановки трудового договора включается в страховой стаж", - уточняется в сообщении.