Собянин сообщил о создании групп по рассмотрению жалоб в военкоматах Москвы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан в связи с призывом, они будут работать на постоянной основе, сообщил в блоге мэр города Сергей Собянин.

По его словам, по жалобам горожан были проведены дополнительные проверки мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также уже разосланных повесток на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны.

В результате проверок военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных, сообщил Собянин, не уточнив, сколько таких повесток были отозваны.

Он также назвал номера специальных каналов для жалоб на призыв - 122 и +7 (495) 777-77-77.