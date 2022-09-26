Минтруд заявил, что срочный трудовой договор с мобилизованным должен быть приостановлен

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Срочный трудовой договор с сотрудником в случае его мобилизации должен быть приостановлен, в том числе для сотрудника на испытательном сроке, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда РФ.

"Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника? Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минтруда со ссылкой на министра Антона Котякова.

Норма касается и работников, находящихся на испытательном сроке, добавили в пресс-службе.

В случае если мобилизованный сотрудник уже получил уведомление о сокращении, договор с ним также должен быть приостановлен, уточнили в министерстве.

"Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж", - отмечается в сообщении.