Россия намерена созвать заседание СБ ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с инцидентами с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", - написала Захарова в своем телеграм-канале в среду.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) юго-восточнее острова Борнхольм.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.