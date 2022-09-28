Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Россия намерена созвать заседание СБ ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"

Россия намерена созвать заседание СБ ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с инцидентами с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", - написала Захарова в своем телеграм-канале в среду.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) юго-восточнее острова Борнхольм.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.

МИД РФ Мария Захарова Северный поток ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Врачей призвали формировать у женщин установки на создание многодетной семьи

Врачей призвали формировать у женщин установки на создание многодетной семьи

Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Россиянам разъяснили, что существует только одна форма оповещения мобилизуемого

Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

Посольство США призвало американцев покинуть РФ

Посольство США призвало американцев покинуть РФ

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });