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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

ЕК даст твердый и единый ответ на диверсии против "Северных потоков"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия поддерживает контакт с государствами-членами в связи с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и рассчитывает, что расследование поможет узнать, что там случилось, заявил на пресс-конференции исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Эта диверсия против инфраструктуры недопустима, на нее должен быть дан очень твердый и единый ответ", - считает он.

"Безопасность остается нашим абсолютным приоритетом. Ясно, что эти взрывы не являются случайностью. Получаемая до сих пор информация указывает на вероятность умышленного действия", - отметил Домбровскис.

Он выразил надежду, что расследование, которое должно быть проведено, "прольет свет на этот инцидент".

В ночь на 26 сентября произошли утечки газа из одной нитки газопровода "Северный поток 2" и из обеих ниток "Северного потока 1" в в датской исключительной экономической зоне невдалеке от острова Борнхольм. Сообщалось, что шведские и датские сейсмологи зафиксировали взрывы в эту ночь в этом районе.

Северный поток 1 Северный поток 2 Еврокомиссия Дания Валдис Домбровскис
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