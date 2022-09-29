В Кремле не знают, будет ли "Северный поток" когда-либо перезапущен

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - У Кремля нет информации о том, будет ли газопровод "Северный поток" когда-либо перезапущен после аварии, поскольку это "технический вопрос", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это технический вопрос, мы не можем на него ответить", - сказал Песков журналистам в четверг.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток "Северного потока 1" северо-восточнее Борнхольма.

В четверг шведская газета Svenska Dagbladet писала, что береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа из поврежденных нефтепроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".