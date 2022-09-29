В Британии допустили, что "Северные потоки" повредили дистанционным взрывным устройством

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", возможно, были повреждены с использованием взрывных устройств, приведенных в действие дистанционно, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском Минобороны.

Как предполагают в оборонном ведомстве, мины могли быть спущены на морское дно на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника.

При этом собеседник издания отметил, что это могло произойти месяцы или даже годы назад.

В то же время источник издания отверг предположения, что взрывные устройства могла установить российская подводная лодка. По его словам, Балтийское море недостаточно глубокое, поэтому осуществить такую подводную миссию незаметно невозможно.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

В среду Tagesspiegel написала со ссылкой на источники в немецком правительстве, что, по мнению властей ФРГ, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их быстро не отремонтировать.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" может быть результатом диверсии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предположения о причастности России к инцидентам на "Северных потоках" "глупы и абсурдны".