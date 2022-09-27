В Крыму на полигоны направили первую группу из 600 мобилизованных резервистов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 600 человек, которых призвали в Крыму на военную службу в рамках частичной мобилизации, отправили на полигоны для боевого слаживания подразделений, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"В Севастополе прошла первая отправка мобилизованных граждан в воинские части для проведения боевого слаживания", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Более 600 мобилизованных военнослужащих отправлены на полигоны Крымского полуострова для проведения курса подготовки и боевого слаживания подразделений в соответствии с военно-учетными специальностями", - сообщили в Минобороны РФ.

"Накануне около 2000 военнослужащих, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации с территории Севастополя и Республики Крым, получили личное оружие. Церемония прошла в Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили во вторник, что первая группа резервистов, призванных в Мурманской области, отправлена для подготовки в Санкт-Петербург.

"Первая группа северян, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации в Мурманской области, отправилась в Санкт-Петербург, где на базе одного из высших учебных заведений военного ведомства будут организована их подготовка и боевое слаживание подразделений", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Согласно плану, группы мобилизованных из Мурманска будут отправляться каждый день до 30 сентября", - сообщили в Минобороны.

Указ о частичной мобилизации в РФ подписал президент Владимир Путин. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 сентября опроверг сообщения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек.