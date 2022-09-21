В Совфеде заявили, что подготовка мобилизованных для участия в СВО займет больше месяца

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Подготовка мобилизованных граждан для участия в спецоперации на Украине после призыва потребует больше месяца, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы", - сказал Бондарев в интервью телеканалу "Вместе-РФ", отвечая на вопрос, достаточно ли месяца для подготовки тех, кто подлежит частичной мобилизации.

По его словам, у военкоматов и Генштаба есть программа подготовки специалистов по тем или иным воинским учетным специальностям.

"Они должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того, как комиссия примет решение, что да, на самом деле это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта", - сказал сенатор.

По его словам, частичной мобилизации подлежат только те, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность, необходимую для формирования тех или иных воинских частей.

Исключения составляют отслужившие люди, работающие на предприятиях оборонного комплекса. Они призыву не подлежат.

Призванные в рамках мобилизации будут служить именно на тех специальностях, которые были получены в рамках службы в армии.