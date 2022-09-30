Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента России Владимира Путина, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области", - следует из указа о признании Херсонской области.

Аналогичным документом Путин постановил "признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области".

Самолет с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прилетел в Москву 28 сентября вечером. Ранее все они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой принять их регионы в состав России. Церемония подписания соответствующих договоров состоится в пятницу 30 сентября в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.