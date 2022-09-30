Что случилось этой ночью: пятница, 30 сентября

Признание независимости Херсонской и Запорожской областей, прогноз по увеличению дефицита госбюджета РФ в 2022 году, отзыв экспортной лицензии у "Турецкого потока"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями. Это следует из указов президента России, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.

- Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП. Такая оценка ранее приводилась в материалах к проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы.

- Нидерланды отозвали экспортную лицензию у "Турецкого потока". В проектной компании South Stream Transport B.V. заявили, что это не повлияет на работу оператора, так как новые санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа.

- Фондовые индексы Европы упали до многомесячных минимумов. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 1,67% и составил 382,89 пункта, достигнув минимального уровня за последние два года.

- Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине. В частности, президент РФ рассказал о результатах референдумов, состоявшихся 23–27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.