СВР заявила о наличии у РФ данных, указывающих на западный след в ЧП на "Северных потоках"

Запад делает все, чтобы скрыть исполнителей этого теракта, полагает глава спецслужбы Нарышкин

Утечка газа из поврежденных ниток газопровода в Балтийском море Фото: Swedish Coast Guard/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что западные страны "чуть ли не на следующий день включились в расследование, поиск авторов террористического акта".

"Я бы немного скорректировал эту оценку. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", - сказал глава СВР.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.