Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

СВР заявила о наличии у РФ данных, указывающих на западный след в ЧП на "Северных потоках"

Запад делает все, чтобы скрыть исполнителей этого теракта, полагает глава спецслужбы Нарышкин

СВР заявила о наличии у РФ данных, указывающих на западный след в ЧП на "Северных потоках"
Утечка газа из поврежденных ниток газопровода в Балтийском море
Фото: Swedish Coast Guard/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что западные страны "чуть ли не на следующий день включились в расследование, поиск авторов террористического акта".

"Я бы немного скорректировал эту оценку. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", - сказал глава СВР.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Сергей Нарышкин СВР Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания спецоперации на Украине

Дело лидера ДДТ Шевчука направили в суд первой инстанции для устранения недостатков

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 10 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 10 октября

ФАС РФ проверит жалобы на подорожание армейской экипировки

Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Военная операция на Украине

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году превысит ожидаемые 0,9% ВВП

Что произошло за день: четверг, 29 сентября

Путин потребовал исправить допущенные в ходе мобилизации ошибки

Путин потребовал исправить допущенные в ходе мобилизации ошибки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });