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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Акции "Газпрома" локально просели на 16,4% на заявлениях главы СВР Нарышкина

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома", демонстрировавшие в начале торгов на Московской бирже уверенный рост в ожидании новостей о выплате промежуточных дивидендов, локально просели на 16,4% (до 189,42 рубля за штуку) на фоне заявления главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о причастности Запада к терактам на "Северных потоках". Довольно быстро ценные бумаги компании смогли отскочить, но все равно они остаются в минусе на 2-3% к закрытию четверга.

Вслед за акциями "Газпрома" развернулись вниз и ценные бумаги большинства компаний и банков, торгующихся на Московской бирже.

У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", заявил Нарышкин. "У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что западные страны "чуть ли не на следующий день включились в расследование, поиск авторов террористического акта".

"Я бы немного скорректировал эту оценку. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", - сказал глава СВР.

Газпром МосБиржа Сергей Нарышкин СВР Северный поток
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