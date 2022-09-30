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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Патрушев призвал разоблачить заказчиков и исполнителей взрывов на "Северных потоках"

Основным выгодополучателем от взрывов, по его мнению, являются США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости скоординировать усилия по выявлению заказчиков и исполнителей взрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

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"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США", - сказал Патрушев на совещании глав разведслужб стран СНГ.

"Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего сотрудничества", - заявил секретарь СБ РФ.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Северный поток Северный поток 2 Николай Патрушев США
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