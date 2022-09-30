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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Путин сообщил Госдуме о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять их в РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Владимир Путин уведомил депутатов о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять их в состав России в качестве новых субъектов, сообщает телеграм-канал Думы.

Это было сделано в соответствии с пунктом 2 статьи 6 федерального конституционного закона "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ", говорится в сообщении.

После референдумов во всех четырех регионах их главы - глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо - обратились к Путину с просьбой присоединить эти территории к России. Сообщалось, что все четверо чиновников прилетели в Москву.

29 сентября Кремль объявил, что 30 сентября Путин в 15:00 выступит в Георгиевском зале, а затем будут подписаны четыре договора о принятии в Россию новых регионов. В ночь на 30 сентября президент подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Независимость ЛДНР Россия признала в феврале.

Вячеслав Володин Госдума Владимир Путин Кремль Украина
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