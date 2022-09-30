После выступления Путина в Кремле будут подписаны договоры о принятии в РФ новых субъектов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу будут подписаны четыре договора о принятии в РФ новых субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главное событие - мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю: объемное выступление. Затем будет церемония подписания документов", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Примут участие глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо. Будет подписано четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", - добавил он.

Песков рассказал, что у президента планируется также международный телефонный разговор.