Власти Запорожской области сообщили о блокировке со стороны Украины въезда в регион
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона заблокировала проезд граждан в Запорожскую область, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
"Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.
При этом он подчеркнул, что КПП "Васильевка" открыт для граждан, желающих въехать на территорию Запорожской области.
В Запорожской области действует один пункт пропуска вблизи линии соприкосновения, с 1 октября там введен проезд только по пропускам.