Власти Запорожской области сообщили о блокировке со стороны Украины въезда в регион

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона заблокировала проезд граждан в Запорожскую область, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

"Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что КПП "Васильевка" открыт для граждан, желающих въехать на территорию Запорожской области.

В Запорожской области действует один пункт пропуска вблизи линии соприкосновения, с 1 октября там введен проезд только по пропускам.