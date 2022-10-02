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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Госдума 3 октября рассмотрит проекты законов в связи с принятием в состав РФ новых субъектов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проекты законов, закрепляющих принятие в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Госдума рассмотрит в понедельник.

"В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров (...), займемся формированием правового поля, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырех новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам спикера Госдумы, "это серьезная большая работа". Он напомнил, что, например, в ситуации, с Крымом и Севастополем, это потребовало принятия порядка 70 законов.

Володин отметил, что после того, как четыре субъекта стали частью России и президентом подписаны договоры о вхождении в состав РФ необходимо сформировать единое правовое поле.

Он заявил также, что присоединенные к России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть освобождены полностью как можно быстрее. "Да, в этих регионах, в их части, еще идут бои. Мы должны этот фактор учитывать и делать всё от нас зависящее для того, чтобы освободить территорию Российской Федерации...", - сказал Володин.

Спикер Госдумы добавил: "возлагаем надежду в этой части на наших военнослужащих - солдат, офицеров; со своей стороны, будем делать всё, чтобы им помочь, обогреть теплом и вниманием их семьи".

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Как сообщалось, 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Свои подписи под документами помимо президента РФ Владимира Путина поставили руководители этих регионов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

В воскресенье Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Госдума Вячеслав Володин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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