Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Думу внесены проекты законов о ратификации договоров о принятии в состав РФ новых регионов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Проекты законов о ратификации договоров о принятии в состав России четырех новых субъектов внесены в Госдуму.

Соответствующие документы размещены в воскресенье в базе данных палаты парламента РФ.

В договорах указывается, что государственным языком ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является русский язык.

При этом Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Согласно договорам, со дня принятия в РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории субъектов, признаются гражданами России, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Также договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции субъекта в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях субъектов.

Выборы

Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию новых субъектов назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться губернаторами, а в Донецкой и Луганской народных республиках - главами республик.

Правительства областей формируются врио руководителей новых субъектов.

Законы

Договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты России действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в РФ, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Указывается также, что нормативные правовые акты, применяемые в субъектах на день принятия в РФ, действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта РФ или нормативного правового акта субъекта, но при этом они не должны противоречить Конституции России.

Госдума ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о подготовке резервистов и добровольцев в тыловых районах СВО

Минобороны РФ сообщило о подготовке резервистов и добровольцев в тыловых районах СВО

Более 180 повесток о мобилизации вручили на границе с Грузией в Северной Осетии

Денежной единицей в новых субъектах России будет рубль

Проекты законов о вхождении в состав РФ новых регионов внесены в Госдуму

Путин назначил представителей при рассмотрении в парламенте ратификации договоров по новым регионам

КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

Госдума 3 октября рассмотрит проекты законов в связи с принятием в состав РФ новых субъектов

КС признал конституционными договоры о присоединении четырех новых субъектов к РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели 30 тысяч человек

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки

Ритейлер DNS сообщил об утечке персональных данных из-за хакерской атаки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });