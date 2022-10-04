Песков ожидает, что Путин во вторник подпишет законы о новых территориях России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин уже во вторник 4 октября может подписать закон о вступлении в состав России новых территорий, но выступления в связи с этим не планирует, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Такой шанс есть. Вот-вот поступит. Скорее всего, сегодня они будут подписаны", - сказал он.

На вопрос, выступит ли президент с обращением после этого, он ответил отрицательно.

"Нет, выступление президента было днем ранее. Мы все его смотрели и слушали. Очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируется", - сказал представитель Кремля.

Договоры о вхождении в состав России Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей были подписаны 30 сентября. 2 октября их конституционность подтвердил Конституционный суд России. Госдума ратифицировала эти соглашения 3 октября, Совет Федерации - 4 октября. Также были приняты законы о вхождении в состав России этих регионов.