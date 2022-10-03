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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Персональная отсрочка от мобилизации может быть предоставлена на год

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Граждане, находящиеся в запасе и подлежащие мобилизации, могут получить персональную отсрочку, на нее могут рассчитывать работники федеральных и территориальных органов власти, но решение принимается Межведомственной комиссией по бронированию, сообщается в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

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"В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень (должностей и профессий, подлежащих бронированию - ИФ). Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: органов исполнительной власти; органов местного самоуправления; организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Там уточняется, что "решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию". Основанием для этого могут служить предложения федеральных органов исполнительной власти, касающиеся "работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций, а также территориальных комиссий - в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления".

"Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок", - говорится в сообщении.

Получившим бронь гражданам выдается соответствующее удостоверение.

В сообщении также говорится, что бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится организациями, в которых они работают. Основанием для этого служит ежегодно утверждаемый Межведомственной комиссией по бронированию перечень должностей и профессий.

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"В соответствии с перечнем организация имеет право забронировать своих работников в возрасте, начиная с 27 лет, по соответствующим должностям и профессиям, которые имеют существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий. Бронирование также проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учетным специальностям", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что после принятия решения о бронировании, военным комиссариатом проводится работа по снятию сотрудника с общего воинского учета и его постановке на специальный воинский учет. При этом соответствующее удостоверение хранится в организации как бланк строгого учета и выдается забронированному работнику при объявлении мобилизации.

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