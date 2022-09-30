В ОПК отсрочку от мобилизации получат выполняющие гособоронзаказ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил телеграм-канал кабинета министров.

"Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Также правительство утвердило порядок предоставления отсрочки. Перечень предприятий, чьи сотрудники имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг.

"Затем этот перечень будет направлен в Минобороны и доведен до военных комиссариатов в регионах. Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей", - сказано в сообщении.

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.