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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

В Госдуме заявили, что в ритейле мобилизация затронула 3-3,5% персонала

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мобилизация затронула 3-3,5% персонала торговых сетей, при этом у ряда ритейлеров часть сотрудников не выходит на работу, опасаясь, что там им будет вручена повестка, сообщил на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Власти работают над решением этой проблемы, сказал он.

На прошлой неделе Гутенев провел совещание руководителей крупнейших продуктовых ритейлеров, на котором обсуждалось, как не допустить сбои в работе товаропроводящих сетей, в логистических центрах и непосредственно в продуктовых сетях.

"Что показала статистика? Сейчас у них отмобилизовано порядка 3-3,5% (...) это касается в первую очередь водителей - поскольку у них воинская учетная специальность, связанная с вождением бронетехники, автомобилей. Но гораздо большая проблема, когда - я не хочу всех окрашивать в один цвет - есть целый ряд откровенно плохо работающих комиссариатов, и они принимают решение работать не персонально с людьми, вручая им повестки, а работать через крупные предприятия, через их отделы кадров", - сказал Гутенев.

В результате, по его словам, сотрудники не выходят на работу из-за опасений получить повестку. "Это очень нехорошая тенденция, которую сейчас и правительство, и профильные министерства оперативно купируют", - отметил он.

"Я сталкиваюсь с проблемами, когда нерасторопность и непрофессионализм военных комиссариатов приводит к избыточной напряженности в тех или иных отраслях", - добавил депутат.

Хроника 24 февраля – 03 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Гутенев Госдума
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