Осужденная в РФ американская баскетболистка Грайнер обжаловала приговор

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Защита баскетболистки из США Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор, сообщили "Интерфаксу" ее адвокаты.

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда", - говорится в заявлении адвокатов Марины Благоволиной и Александра Бойкова.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта, а также их контрабанде в значительном размере, и назначил ей наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

В ходе судебных прений гособвинитель запросил для гражданки США наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Защитники просили суд вынести оправдательный приговор или назначить наказание ниже низшего предела.

Сама Грайнер в суде признала вину, но заявила, что не хотела нарушать закон.

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела рейсом из Нью-Йорка в Москву, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В России олимпийская чемпионка играла за екатеринбургский клуб УГМК.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею обмена осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута на Грайнер и получившего срок за шпионаж Пола Уилана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.