В правительстве разъяснили правила возврата средств за билеты мобилизованным

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Призванные на военную службу по мобилизации смогут в полном объеме вернуть деньги за приобретенные до этого авиа- и железнодорожные билеты, в том числе по невозвратным тарифам, сообщили в правительстве РФ.

"Если гражданина призвали на службу по мобилизации, его отказ от перевозки и купленного билета считается вынужденным. Он вправе обратиться за возвратом средств. Такая работа уже сегодня проводится всеми крупнейшими авиаперевозчиками и железнодорожными компаниями. Если билет железнодорожный, то для возврата средств, в том числе, по невозвратному тарифу, пассажиру необходимо обратиться в железнодорожную кассу. В этом случае он предъявляет документы, удостоверяющие личность, и документ, который подтверждает факт мобилизации. Как правило, это повестка. Возврат будет осуществлен в полном объеме без удержаний", - сказала на брифинге во вторник замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Она добавила, что если мобилизованный гражданин убыл в часть и не может самостоятельно обратиться за возвратом, то средства за такой железнодорожный билет могут быть возвращены его родственнику на основании простой письменной доверенности.

"Предусмотрена возможность возврата средств и третьим лицам, которые планировали совместное путешествие с призванным. Для этого проездные билеты необходимо предъявить также в железнодорожную кассу, предоставив документы, удостоверяющие личность, на всех путешественников, и документ, подтверждающий факт мобилизации. Возвращаемые билеты должны быть оформлены на одну и ту же поездку, один и тот же поезд или они могут быть оформлены на одно бронирование", - добавила замглавы Минтруда.

По ее словам, если речь идет об авиабилете, необходимо обратиться по месту приобретения с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим невозможность поездки. Чаще всего это также повестка. Если билеты были приобретены на сайте перевозчика или через контакт-центр, то направить подтверждающие документы можно этим же способом, приложив необходимые документы для последующего возврата средств.

"Если гражданин уже убыл к месту службы и не может самостоятельно обратиться за возвратом средств по авиабилетам, вернуть деньги может третье лицо, также предоставив весь пакет необходимых документов. Но при этом потребуется нотариально заверенная доверенность. Такая доверенность может быть удостоверена в нотариальном порядке командиром или начальником соответствующих воинских частей, соединений, где в настоящее время проходит службу мобилизованный гражданин", - сообщила Баталина.

По ее словам, ряд авиаперевозчиков также предусмотрел возврат денег родственникам, которые планировали совместную поездку с мобилизованным гражданином. Для такого возврата потребуется документ, подтверждающий родство.

Уточнить условия возврата можно обратившись на горячую линию, которые работают у каждого авиа- и железнодорожного перевозчика.