Сенаторы одобрили закон, освобождающий мобилизованных от пеней за просрочки платежей по ЖКХ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские сенаторы одобрили поправки об освобождении мобилизованных граждан и их семьи от пеней за просроченные жилищно-коммунальные платежи.

Кроме того, закон предусматривает, что гражданам старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов для получения компенсации взносов за капремонт, теперь государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия.

В некоторых регионах неработающие пенсионеры 70 лет и старше имеют право на компенсацию 50% взносов на капремонт, если проживают одни или с членами семьи - пенсионерами или инвалидами I или II группы. Пенсионеры 80 лет и старше имеют право на компенсацию 100% стоимости при тех же условиях.