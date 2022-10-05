Украина после скандальных высказываний своего дипломата сменит посла в Казахстане

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане после скандальных высказываний дипломата Петра Врублевского, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане. С украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИД и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают и в ближайшее время она будет назначена", - сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламента в среду.

Он добавил, что до украинской стороны, как и до общественности, была доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения Врублевского.

"Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских, украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием восприняла это и была достигнута договоренность об отзыве", - сказал представитель МИД Казахстана.

Он отметил, что к дипломату не может быть применена уголовная ответственность, о которой заявляет представитель МИД РФ, так как посол, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность.

"Выезд ему никто не запрещал и не будет запрещать, он покинет страну, когда будет назначен новый посол", - добавил Смадияров.

Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в связи с его высказываниями 21 августа в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

В начале сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания. Позднее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский выдворен из Казахстана по требованию властей, однако эту информацию опровергли в казахстанском МИД.

12 сентября Смадияров сообщил, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении Врублевского, дипломат находится в отпуске. "Посол Украины находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется о дальнейшей своей карьере", - сказал Смадияров на брифинге.

В минувший вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развитие ситуации вокруг Врублевского "вызывает возмущение".

Она отметила, что российская сторона ранее уже потребовала его высылки. В ответ, по ее словам, "было обещано, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки", однако, "к глубочайшему сожалению, заверения о том, что он "никогда не вернется" в Астану, не выполнены", поскольку он вновь находится в столице Казахстана и "посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии".

В этой связи посол Казахстана Ермек Кошербаев во вторник был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости развития ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщила Захарова.