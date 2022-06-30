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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Херсонские власти сняли ограничения для граждан РФ на границе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Гражданам РФ разрешен свободный въезд в Херсонскую и Запорожскую области с 30 июня. Об этом сообщили во временной администрации Херсонской области.

Там напомнили, что ранее из-за действовавших на границе ограничений для въезда из РФ в Херсонскую или Запорожскую области требовались дополнительные основания - например, наличие родственников.

"Это создавало множество сложностей с пересечением границы, в том числе для специалистов, участвующих в восстановлении народного хозяйства и налаживании мирной жизни. Приносим извинения за неудобства. Теперь ограничения сняты", - отмечается в сообщении.

С 1 июля между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет возобновлено автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.

Херсонская область Украина РФ
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