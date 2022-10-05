В России за сутки COVID-19 заболели 23,8 тыс. человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил почти 23,8 тысячи случаев, скончались 113 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 23 757 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 480 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 субъектах РФ, снижение - в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 21 687 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 070. При этом, показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда в сутки регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 113 человек, накануне сообщалось о 107 умерших.

"Выздоровели за сутки 44 694 человека, или на 1,6% меньше в сравнении с 4 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 118 629 случаев заражения коронавирусом, 387 779 умерших и 20 266 033 выздоровевших.