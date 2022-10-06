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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

COVID-19 в мире заразились более 619,8 млн человек, умерли свыше 6,5 млн инфицированных

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 619 806 038, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 552 289 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 552 187 и 1 061 490.

Индия - 44 604 463 и 528 745.

Франция - 35 856 904 и 156 359.

Бразилия - 34 699 017 и 686 573.

Германия - 33 652 255 и 150 289.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 841,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 246 человек, в Индии 376, Бразилии - 3 188, Франции - 2 368, Германии - 1 792.

Хроника 09 января 2020 года – 06 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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