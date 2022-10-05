Число случаев COVID-19 в мире достигло 619 млн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 619 207 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 550 182 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 481 081 и 1 060 408.

Индия - 44 601 793 и 528 732.

Франция - 35 790 213 и 156 312.

Бразилия - 34 684 529 и 686 371.

Германия - 33 519 761 и 150 192.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 840,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 239 человек, в Индии 375, Бразилии - 3 179, Франции - 2 367, Германии - 1 780.