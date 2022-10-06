Посол ЛНР в России сообщил об эвакуации из Сватово и Кременной

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На севере Луганской народной республике проходит эвакуация социальных и медицинских учреждений из подконтрольных ЛНР населенных пунктов Кременная и Сватово, сообщил в соцсетях посол республики в России Родион Мирошник.

"В городе (Кременная - ИФ) и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы", - отметил он.

По его словам, Кременную контролируют союзные силы, а в районе поселков Северск и Торское замечены подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 10 тысяч человек.

"Два дня в Сватово относительно тихо ... Основные медицинские и социальные учреждения эвакуируются. Местные органы власти в урезанном виде работают, в том числе, занимаются эвакуацией", - добавил Мирошник.