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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Путин заявил, что РФ всерьез пока еще ничего не начинала на Украине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия пока не предпринимала серьезных действий в ходе спецоперации на Украине и не отказывается от мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - подчеркнул он.

Украина Владимир Путин
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