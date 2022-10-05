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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Песков оставил без комментариев вопрос о статусе ЧВК "Вагнер"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют статус ЧВК "Вагнер" и бизнесмена Евгения Пригожина, но отмечают, что как гражданин России он "болеет душой" за происходящее в стране.

В ходе конференц-колла журналисты обратили внимание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на критику пресс-службы компании "Конкорд" в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в связи с "недостаточной поддержкой ЧВК "Вагнер". На просьбу уточнить статус этой ЧВК и самого Пригожина, Песков сказал: "Пригожин - гражданин России. Это главное и самое важное".

"Он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой, посильный вклад. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране", - отметил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос о статусе ЧВК "Вагнер", Песков сказал: "Без комментариев".

Дмитрий Песков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Конкорд
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