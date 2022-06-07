В "Конкорде" заявили, что Милов объявлен в розыск по делу о клевете на Пригожина

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший замминистра энергетики Владимир Милов (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) объявлен в розыск в рамках уголовного дела о клевете в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает компания предпринимателя "Конкорд".

"Следствию необходимо получить объяснения Милова и решить вопрос с избранием ему пресечения", - говорится в сообщении.

Как заявили в "Конкорде", "суд установил, что все утверждения Милова в отношении Евгения Викторовича являются откровенной ложью, и эти установленные факты могут быть положены в основу сурового, но справедливого приговора по делу о клевете".

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Милова в розыск. Соответствующая информация размещена в базе разыскиваемых лиц.

Милов уехал за границу. О том, что он стал фигурантом уголовного дела, до настоящего времени официально не сообщалось.

Официальных комментариев о сути уголовного дела пока не поступало.