Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в городе Пугачев Саратовской области, три человека погибли, сообщает пресс-служба УГИБДД региона в четверг.

"В 4:00 на Привокзальной площади города автомобиль "ВАЗ-2112" врезался в автобусную остановку, машина загорелась, водитель и два пассажира, мужчина и женщина, от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

На остановке в это время людей не было, уточнили "Интерфаксу" в УГИБДД.

Причины произошедшего устанавливаются.