ФАС продолжает обсуждать с металлургами условия мирового соглашения

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба продолжает обсуждать условия мирового соглашения по "делу металлургов", сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Максим Шаскольский.

"Сейчас ничего не поменялось. Судебное заседание перенесено, обсуждаем возможные варианты их (мировых соглашений - ИФ) заключения, но пока никакого прогресса нет", - сказал он и добавил, что о возможных размерах штрафов "пока рано говорить".

По словам главы ФАС, у службы "нет вопросов" по ценам на горячекатаный прокат на внутреннем рынке на данный момент.

В начале 2023 года ФАС подтвердила, что согласна заключить мировое соглашение с металлургами "на фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами".

Как стало известно в июне, в качестве одного из условий ведомство предлагало установить "потолок" цен на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, взяв в качестве базиса стоимость металла в 2019 году, которая будет варьироваться в прямой зависимости от динамики затрат компании на железорудное сырье и концентрат коксующегося угля. Такой price cap предлагалось установить до февраля 2025 года, говорил "Интерфаксу" источник в металлургической отрасли.

В НЛМК, которая является одним из фигурантов дела, идею сочли "экономически нецелесообразной" и не согласились принять предложенную редакцию текста мирового соглашения. В "Северстали" и ММК от комментариев тогда отказались.

ФАС в феврале 2022 года признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката. "С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", - заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами". Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги сразу же после публикации решения ФАС заявили, что не согласны с ним, и позднее подали судебные иски, оспаривающие предписания ведомства.

По законодательству размер штрафа для металлургов может составить от 1% до 15% от выручки. Шаскольский ранее говорил, что при расчете штрафа будет браться выручка за 2020 год. Аналитики ВТБ в феврале 2022 года предполагали, что максимальный размер штрафа, скорее всего, не превысит 2% от выручки и составит для "Северстали" и ММК $130-140 млн, а для НЛМК - $100-150 млн. Собеседники "Интерфакса" ранее рассказывали, что при выполнении металлургами предложенных ФАС условий мирового соглашения ведомство готово рассматривать возможность наложения минимального штрафа.