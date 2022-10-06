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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

В Думе попросили генпрокурора проверить расходование средств на подготовку к мобилизации

В Думе попросили генпрокурора проверить расходование средств на подготовку к мобилизации
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности просят генпрокурора разобраться, как тратились выделенные на финансирование тыла средства, сообщил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

"Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание - вопрос: где?" - сказал Гурулев "Интерфаксу" в четверг.

Ранее в эфире "Соловьев Live" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что "деньги выделялись". "Мало того, мы когда обсуждали бюджет в прошлом году, я спросил у представителя Министерства обороны, вас он полностью устраивает, он обеспечивает ваши потребности? Я получил ответ, что обеспечивает", - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Шойгу сообщал, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

Госдума
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