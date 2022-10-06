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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

Военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии требованиям призыва

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В рамках частичной мобилизации на службу призываются и военные пенсионеры, кто по возрасту, состоянию здоровья и квалификационным требованиям соответствуют критериям призыва, сообщается в четверг в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

"Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва", - говорится в сообщении в ответ на вопрос, почему военных пенсионеров не призывают, если они подходят по возрасту.

В сообщении отмечается, что если военный пенсионер считает, что может быть призванным, то у него "есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным".

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